Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı, öğrencilerle bir araya geldi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı, öğrencilerle bir araya geldi

Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Aslancı, Hukuk Fakültesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Hukuk Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra fakültenin konferans binasında öğrencilerle buluşan Aslancı, öğrencilik yıllarından ve mesleki tecrübelerinden anekdotlar aktardı.

Aslancı, öğrencilerin böyle bir fakültede eğitim öğretim gördükleri için şanslı olduklarını söyledi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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