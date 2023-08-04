Kırklareli Belediyesi Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Kırklareli Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Elmas Büyükdere'nin de katıldığı etkinlikte İstasyon Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, muharrem ayının önemini vurgulayarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca Kırklareli'nde elektrik kesintisi uygulanacak olan iki köyün bilgileri de açıklandı.