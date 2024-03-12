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Kırklareli Belediyesi Şirket Binasında Yangın Çıkaran Sanığın Yargılanması Başladı

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Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında çıkan yangınla ilgili olarak hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, kamu malına zarar verme suçundan 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada, sanığın savunması ve müşteki ifadeleri dinlendi. Sanığın tahliyesine karar verildi.

Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kamu malına yakarak zarar verme" suçundan hakkında 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ü.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, müşteki BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü İnanç Barut ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, sanık avukatı Yahya Can, reddihakim talebinde bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, sanık avukatının reddihakim talebi reddedilerek, iddianame özeti okundu.

Sanık Ü.T, savunmasında, yangın olayına ilişkin bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Ü.T, beraatini istedi.

Olayın yaşandığı saatlerde evde olduğunu iddia eden sanık Ü.T, "Olay günü sabahı işten çıkarıldığımı öğrendim. Bende sinirlenerek iş yerinden ayrılmadan önce orada bulunanlara 'yakacağım burayı' diyerek bağırdım. Ama benim o olayla hiçbir ilgim yok." savunmasını yaptı.

Müşteki Barut da sanığın şirketin disiplin kurulu tarafından alınan karar gereği işten çıkarıldığını belirtti.

İşten çıkarıldığı bilgisinin kendisine verildiği sırada şirkette bulunmadığını ifade eden Barut, "Ben orada yokken kendisine işten çıkarıldığı tebliğ edildiğinde 'yakacağım burasını' diye bağırmış. Bu olayı personel anlattı bana. Şikayetçiyiz ve katılma talebim vardır." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tahliyesini talep etti.

Taraf avukatların da savunmalarının ardından sanığın tahliyesine karar verildi.

Olay

Kırklareli'nde 11 Şubat Pazar günü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Polis ekiplerince güvenlik kameraları incelemesi ve tanık beyanları üzerine yapılan çalışmada zanlının Ü.T. olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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