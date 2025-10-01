Haberler

Kırklareli Belediye Meclisi, Ulaşım Ücretlerini Yeniden Belirledi

Kırklareli Belediye Meclisi, Ulaşım Ücretlerini Yeniden Belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında, 39 kart bayi ücretlerinde zam yapıldı. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Uğur Tuncan, mevcut tariffenin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda, toplu taşıma ücret tarifesi kapsamında 39 kart bayi ücretine zam yapıldı.

Elektronik ücret toplama araç takip ve araç içi kamera sistemi satış ve hizmet sözleşmesi kapsamında sunulacak olan hizmetlere ilişkin protokolün 4. maddesinde yer alan bayi 39 kartların 4 tam biniş bedelinin altında olamaz hükmü gereğince 39 kart ücretinin yeniden belirlenmesi gündem maddesi görüşüldü.

Ulaşım Hizmetleri Müdürü Uğur Tuncan, meclis üyelerine bilgi verdi.

Tuncan, eylül ayı birleşiminde yapılan zam ile 39 kart bayi ücretinin 100 liraya yükseltildiğini belirtti.

Söz konusu hüküm gereceğinde geçen ay yapılan zammın tarifenin altında kaldığını ifade eden Tuncan, hükümde yer alan 4 tam biniş ücretinin 130 liraya denk geldiğini ve bu doğrultuda tarife değişikliği yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu evsiz kaldı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi yıldız futbolcuyu evden attı
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.