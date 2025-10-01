Kırklareli Belediye Meclisi, Ulaşım Ücretlerini Yeniden Belirledi

Kırklareli Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda, toplu taşıma ücret tarifesi kapsamında 39 kart bayi ücretine zam yapıldı.

Elektronik ücret toplama araç takip ve araç içi kamera sistemi satış ve hizmet sözleşmesi kapsamında sunulacak olan hizmetlere ilişkin protokolün 4. maddesinde yer alan bayi 39 kartların 4 tam biniş bedelinin altında olamaz hükmü gereğince 39 kart ücretinin yeniden belirlenmesi gündem maddesi görüşüldü.

Ulaşım Hizmetleri Müdürü Uğur Tuncan, meclis üyelerine bilgi verdi.

Tuncan, eylül ayı birleşiminde yapılan zam ile 39 kart bayi ücretinin 100 liraya yükseltildiğini belirtti.

Söz konusu hüküm gereceğinde geçen ay yapılan zammın tarifenin altında kaldığını ifade eden Tuncan, hükümde yer alan 4 tam biniş ücretinin 130 liraya denk geldiğini ve bu doğrultuda tarife değişikliği yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.