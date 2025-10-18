Kırklareli Belediye Meclisi'nden Altyapı İçin Kredi Yetkisi

Kırklareli Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda, 1. etap altyapı yapım işi için İller Bankasından 1 milyar 100 milyon lira kredi kullanılması için Belediye Başkanı Derya Bulut'a yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Konuşmaların ardından meclis üyeleri Bulut'a kredi kullanılması için yetki verdi.

Bulut, kararın hayırlı olmasını temenni ederek, ihale işlemlerinin yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Kentin altyapısının yenilenmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını dile getiren Bulut, meclis üyelerine teşekkür etti.