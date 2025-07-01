Kırklareli Belediye Meclisi'nde Taşınmaz Devirleri Gündeme Geldi

Kırklareli Belediye Meclisi'nde Taşınmaz Devirleri Gündeme Geldi
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Kırklareli Belediye Meclisi, Temmuz ayı birinci birleşiminde taşınmaz devri konularını ele aldı. Meclis üyeleri, sürecin şeffaflığı konusunda eleştirilerde bulundu. Gündem maddeleri, detaylı inceleme için komisyonlara havale edildi.

Kırklareli Belediye Meclisinin temmuz ayı birinci birleşimi Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda, Mutlu İnsanlar Personel Organizasyon Tanıtım Sanayi Ticaret AŞ'nin ayni sermaye artırımı kapsamında 7 arsa nitelikli taşınmazın ve Beya Personel Organizasyon ve Tanıtım Sanayi Ticaret AŞ'nin ayni sermaye artırımı için 1 arsa nitelikli taşınmazın devri konusu ele alındı.

Mali Hizmetler Müdürü Duygu Gider, gündem maddelerine ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi.

Söz konusu maddeler, detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Komisyonda görüşülmek üzere oy birliğiyle kabul edilen maddeler, meclisin ikinci birleşiminde yeniden ele alınacak.

Toplantıda söz alan Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gültekin, taşınmazların belirlenmesi sürecinin şeffaf yürütülmediğini öne sürdü.

Başkan Bulut ise çalışmaların şirket müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve avukatlar tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, süreçle ilgili tüm grup başkanlarının bilgilendirildiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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