Kırklareli Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirilen eylül ayı toplantısında 2025-2029 Yılı Stratejik Planı görüşüldü. Bulut, altyapı çalışmalarına en kısa sürede başlanılacağını belirtti. Toplantıda ayrıca bir önceki toplantıda komisyonlara gönderilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı ve bazı maddelerin daha sonra yapılacak mecliste değerlendirilmesine karar verildi.
Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2029 Yılı Stratejik Planı görüşüldü.
Bulut, çalışmaları önemsediklerini belirterek, en kısa sürede altyapı çalışmalarına başlanılacağını söyledi.
Ardından bir önceki toplantıda çeşitli komisyonlara gönderilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.
Bazı gündem maddelerinin daha sonra yapılacak mecliste değerlendirilmesine karar verildi.