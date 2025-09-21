Haberler

Kırklareli Belediye Başkanından Karahıdır Korusu Yenileme Müjdesi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Avrupa Birliği projesiyle 461 bin avro bütçeyle Karahıdır Korusu'nun yenileneceğini duyurdu. Yeni düzenlemelerle koruya mesire alanı, bisiklet, yürüyüş ve spor alanları eklenilecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Karahıdır Korusu'nun yenileneceğini bildirdi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korunun yenilenmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Avrupa Birliği projesiyle 461 bin avroluk bir bütçeyle korunun yenileceğini ifade eden Bulut, koruya mesire alanı bisiklet, yürüyüş, spor ve piknik alanları yapılacağını kaydetti.

Bulut, kendilerine detsek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
