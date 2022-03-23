Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Haberler

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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile bir restoranda öğrencilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Öğrencilerin sıkıntılarını çözmek için zaman zaman bu tür programlar düzenlediklerini ifade eden Kesimoğlu, üniversite öğrencilerini misafir gibi değil, hemşehri olarak gördüklerini belirtti.

Gençlerin geleceğin umudu ve mimarı olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, programa katılan öğrencilere teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Üniversite, Güncel, Haberler

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