Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu su tasarrufu çağrısı yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini bildirdi.

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, su tasarrufuna önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli Barajı'ndan günde 22 bin 417 metreküp su tüketildiğini aktaran Kesimoğlu, su kaynaklarının yok olmaması için suyun özenle kullanılması gerektiğini kaydetti.

Bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkanması tavsiyesinde bulunan Kesimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Lavabo başında yapılan diş fırçalama, tıraş olma gibi işler sırasında musluğu kapatın ve suyu boşa harcamayın. Evde su tasarrufu nasıl yapılır dediğinizde akan muslukları ve sifonları tamir etmek çok önemlidir. Damlaya damlaya göl olur atasözünün gerçek karşılığını faturalarınızda görüyor olabilirsiniz. Daha az su harcamayı sağlayan duş başlıklarına, yarım sifon çekmeye izin veren sifon tesisatlarına yatırım yapın. Uzun vadede kar ederken aynı zamanda su tasarrufu yapmış olursunuz. Su tasarrufu için hiçbir yabancı maddeyi klozete atmayın. Tuvalet kağıdı gibi yabancı maddeler daha fazla su kullanmanıza neden olur.

Sebze ve meyveleri yıkarken musluğu sürekli açık tutmayın. Bunun yerine suyu bir kaba doldurup onun içinde yıkayın. Sebze meyveleri yıkadığınız, haşladığınız suyu sonrasında bitkileri sulamak için kullanın. Banyo yapmak, duş yapmaya kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla su harcanmasına neden olur. Banyoda su tasarrufu için banyo yapmak yerine duş almayı tercih edin."