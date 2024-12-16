Kırklareli Belediye Başkanı Hastaları Ziyaret Etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Bulut, ilk olarak hastanede yatan Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'a ziyaret gerçekleştirdi.
Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, Savaş ile bir süre sohbet etti.
Ardından diğer hastaları ziyaret eden Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bulut, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel