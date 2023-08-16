Kırklareli Belediye Başkanı esnafları ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Doğu Mahallesi'nde esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Dingiloğlu Parkı'nda gençlerle bir süre sohbet eden Kesimoğlu, müzik faaliyetlerini sürdüren gençlere destek vereceklerini belirtti. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ise sahipsiz hayvanlar için yapımına başlanan bakımevi inşaatında incelemede bulundu.