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Kırklareli Belediye Başkanı esnafları ziyaret etti

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Doğu Mahallesi'nde esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Dingiloğlu Parkı'nda gençlerle bir süre sohbet eden Kesimoğlu, müzik faaliyetlerini sürdüren gençlere destek vereceklerini belirtti. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ise sahipsiz hayvanlar için yapımına başlanan bakımevi inşaatında incelemede bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ziyaretlerde bulundu.

Kesimoğlu, Doğu Mahallesi'nde esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Dingiloğlu Parkı'nda enstrümanlarıyla şarkı söyleyen gençlerle de bir süre sohbet eden Kesimoğlu, müzik faaliyetlerini sürdüren gençlere ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Sahipsiz hayvanlar için bakımevi yapılıyor

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, sahipsiz hayvanlar için yapımına başlanan bakımevi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat alanını gezen Özalp, yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, bakımevinin 5 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli Belediyesi Özalp Güncel Haberler

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