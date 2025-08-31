Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Üniversite Rektörü ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Rektör Ak ile Bulut, ziyarette Kırklareli Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin kaliteli bir eğitim hayatı geçirebilmeleri için yapılacak işbirliği çalışmalarını görüştü.

Bulut, şehir dışından gelecek öğrencilerin Kırklareli'ne uyum sağlamaları için tüm işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Ak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi

Lüleburgaz'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında eğitim verildi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime, 10 çift katıldı.

Eğitimlerde, kurum psikologları tarafından evlilikte iletişim, aile içi ilişkiler, aile hukuku ve sağlık yönetimi gibi konularda bilgi verildi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere hediyeler takdim eden Talay, talepleri dinledi.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Talay, mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığını söyledi.