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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılını kutladı

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

Bulut, konuşmasında Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 179 yıllık köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Bulut, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görevi başında olan emniyet personeline başarı dileğinde bulundu.

Çamuroğlu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Belediye Meclis üyeleri Kürşat Yamaner, Murat Tek ve Burak Süzülmüş'te bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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