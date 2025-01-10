Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Yılın Kareleri Oylaması

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Bulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını tercih eden Bulut, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Bulut, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesini tercih etti.

Bulut, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, oylama yaparken zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların hepsini tek tek incelediğini ifade eden Bulut, "İnanın her biri hakikaten çok kaliteli, çok keyif veren fotoğraflar. Derinden düşündüren, duygularımıza dokunan fotoğraflar vardı. Onların içerisinden bize daha anlamlı gelebilecek fotoğrafları tercih etmeye çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.