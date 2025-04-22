Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'a Ziyaret
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Bulut, üniversitenin şehir gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Bulut, görevine yeni atanan Ak'a çalışmalarında başarı diledi.
Üniversitenin bilimsel gücüne, vizyonuna ve şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Bulut, üniversite ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bulut'a bilgi verdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel