Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Esnaf Ziyareti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bulut, hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnafla sohbet etti.

Vatandaşların da isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Bulut, güler yüzleri, samimiyetleri ve güzel dilekleri için esnafa teşekkür etti.