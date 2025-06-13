Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Esnaf Ziyareti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve vatandaşların taleplerini dinleyerek kent için sürekli çalıştıklarını belirtti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Bulut, hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnafla sohbet etti.
Vatandaşların da isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Bulut, güler yüzleri, samimiyetleri ve güzel dilekleri için esnafa teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel