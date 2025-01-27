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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Ağaç Budama Çalışmalarına Destek

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Ağaç Budama Çalışmalarına Destek
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ağaç budama çalışmalarını inceleyerek, personeline teşekkür etti. Bulut, şehrin daha yaşanabilir hale getirilmesi için özverili çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Bulut, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç budama çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha yaşanabilir bir kent oluşturmak istediklerini ifade eden Bulut, "Kırklareli'mizin her köşesini daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar, personelimizin emeğiyle hayat buluyor. Hep birlikte daha güzel bir Kırklareli için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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