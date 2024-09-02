Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklarelispor Futbolcularıyla Bir Araya Geldi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir restoranda bir araya geldi. Bulut, sporcularla sohbet ederek Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade etti ve ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti. Kentin adının sporla duyurulması gerektiğini vurgulayan Bulut, Kırklarelispor yönetimine teşekkür etti ve sporculara yeni sezonda başarılar diledi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi.
Bulut, bir restoranda sporcularla sohbet etti.
Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Kentin adının sporla duyurulması gerektiğini belirten Bulut, Kırklarelispor yönetimine teşekkür etti.
Bulut, sporculara yeni sezonda başarılar diledi.