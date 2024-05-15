Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, keyfi yönetime izin vermeyeceklerini söyledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye yönetiminde kimsenin keyfi yönetimine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kırklareli Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi Bulut başkanlığında belediyede gerçekleşti.

Toplantıda, geçen yılın mali gelir, gider kesin hesabı ile 2023 yılı mali taşınır kesin hesabı gündem maddesi görüşüldü.

Hesap cetvellerinin okunmasının ardından, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Bulut paylaşımlara cevap verdi

Bulut, toplantıyı kapatmasının ardından mayıs ayının ilk meclis birleşimi sonrası sosyal medya üzerinden kendisi hakkındaki bazı yorum ve paylaşımlara cevap vermek istediğini ifade etti.

Her zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğün sağlanması için ciddi bir sabır ve özveri sergilediğini ifade eden Bulut, herkesin kendi iradesiyle mecliste görüşülen gündem maddelerini kabul ya da reddetme hakkı olduğunun altını çizdi.

Paylaşımlarda bazı vakıflara yakın olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldığı ve yorumlar yapıldığını anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

"Soyutluktan bahseden bu arkadaş, elinde mezura mı var? Herhangi bir vakfa ya da derneğe karşı benim yakınlığımı nasıl ölçüyor. Nasıl somutlaştırdınız bunu. Neye dayanarak, neyle ölçtünüz. Bu iyi niyet mi? Bugüne kadar 'Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimseyi ayırmayacağız bu bize seçim kaybetmeye sebebiyet verse bile' dedik. Bu makamlar gelip geçiyor, hayat gelip geçiyor, vatan olmadıktan sonra, millet olmadıktan sonra, birlik, beraberlik olmadıktan sonra belediye başkanı olsan ne olur olmasan ne olur." diye konuştu.

Bulut, keyfi yönetim anlayışına her zaman karşı olduğunu vurguladı.

Geçmiş dönem yönetimde bulunan isimlerin yakınlarının belediyede çalıştığını ve kendisi için bir sakıncası olmadığını ifade eden Bulut, "Hakkaniyet çerçevesinde araştırıyoruz. Neyi devraldığımızı bilelim, gömleğimizin ilk düğmesini doğru ilikleyelim de 'Derya Bulut dahi keyfi yönetemesin burayı' diye. Kanun mevzuat ne diyorsa o doğrultuda devam etsin. Yani 'ben burayı babamın çiftliğine çevirmeyeyim' diye araştırıyoruz." dedi.

Bulut, kendisini bir vakıf ya da dernekle özdeşleştireceklere tek adres göstereceğini o adresin de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olduğunu söyledi.

Konuşması sonrası Bulut, salondan ayrıldı.

CHP Grup Başkanı Serhat Şişmanoğlu da söz alarak fikir farklılıklarının her zaman olacağını ifade ederek, geçen toplantı sonrası sosyal medyadan nahoş paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Şişmanoğlu, Kırklareli'ne hizmet için çalışılması gerektiğini vurguladı.