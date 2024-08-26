Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Öztürk Bulvarı Kavşağı düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çalışmalar ile kavşakta trafik sorunun çözüme kavuşacağını ifade eden Bulut, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını kaydetti. Bulut, kentin gelişimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.
Bulut, Öztürk Bulvarı Kavşağı düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Çalışmalar ile kavşakta trafik sorunun çözüme kavuşacağını ifade eden Bulut, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.
Bulut, kentin gelişimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.