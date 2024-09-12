Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafları ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret ederek isteklerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Bulut, esnafların isteklerini yerinde çözüme kavuşturmak istediğini belirtti ve vatandaşların fikirlerinin kente yapılacak hizmetlerde önemli olduğunu vurguladı. Ziyaretlerini sürdüreceğini bildiren Bulut, halkla iletişimini güçlendirmeye devam ediyor.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafları ziyaret etti.
Bulut, Sanayi Sitesinde esnaflarla sohbet edip istekleri dinledi.
Vatandaşlarla da sohbet eden Bulut, esnafların isteklerini dinleyip yerinde çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.
Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Bulut, kente yapılacak hizmetlerde vatandaşların fikirlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Bulut, ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.