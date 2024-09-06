Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafları ziyaret etti.

Bulut, Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki esnaflarla sohbet edip istekleri dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bulut, esnafların isteklerini dinleyip yerinde çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.

Kent için çalıştıklarını ifade eden Bulut, kendisine iletilen her öneriyi önemsediğini kaydetti.

Bulut, ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.