Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kurtuluş Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu ve esnafın taleplerini dinledi. Kentin gelişimi için çalışan Bulut, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kurtuluş Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Ziyaret ettiği iş yerlerinde hayırlı işler temennisinde bulunan Bulut, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bulut, Kırklareli'nin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel