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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı gibi önemli isimlerle bir araya gelerek Kırklareli'nin durumu hakkında bilgi paylaştı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde Bulut'un kent hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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