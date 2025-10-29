Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında Cumhuriyet'in, bir milletin umuda tutunuşunun, küllerinden yeniden doğuşunun adı olduğunu belirtti.

Bir asrı aşan bu kutlu mirasın aklın, cesaretin ve inancın zaferi olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"O zaferin ardında, cepheden cepheye koşan adsız kahramanlar, vatanı için can veren yiğitler, ve 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bugün o emaneti, yüreğimizdeki aynı inançla taşıyoruz. Atamızın izinde, Cumhuriyetimizin ışığında… Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. İlelebet yaşasın Cumhuriyet!."