Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyet'in anlamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası ve milletin umudunu vurguladı.

Bulut, mesajında Cumhuriyet'in, bir milletin umuda tutunuşunun, küllerinden yeniden doğuşunun adı olduğunu belirtti.

Bir asrı aşan bu kutlu mirasın aklın, cesaretin ve inancın zaferi olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"O zaferin ardında, cepheden cepheye koşan adsız kahramanlar, vatanı için can veren yiğitler, ve 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bugün o emaneti, yüreğimizdeki aynı inançla taşıyoruz. Atamızın izinde, Cumhuriyetimizin ışığında… Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. İlelebet yaşasın Cumhuriyet!."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
