Kırklareli Başsavcısı Taşkoparan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı ve diğer jandarma yetkililerini makamında kabul etti. Taşkoparan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor.
Başsavcı Taşkoparan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alaettin Türkmen, Ergene Ulaş Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Oktar'ı makamında kabul etti.
Taşkoparan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Çetin ise başsavcı Taşkoparan'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel