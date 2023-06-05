Kırklareli Barosu avukatları çevre temizliği yaptı

Kırklareli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi avukatlar, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında baro binası etrafındaki çöpleri toplayarak farkındalık mesajı verdi. Toplanan 4 torba çöp belediye tarafından bölgeden alındı.

Kırklareli'nde bir grup avukat, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında baro binası etrafındaki çöpleri topladı.

Kırklareli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi avukatlar baro binası etrafındaki çöpleri toplayıp, farkındalık mesajı verdi.

Toplanan 4 torba çöp belediye tarafından bölgeden alındı.

Kırklareli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Dilara Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm insanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemenin vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Gürel, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.