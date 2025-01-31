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Kırklareli Baro Başkanlığı'ndan 'Yılın Kareleri' Oylaması

Kırklareli Baro Başkanlığı'ndan 'Yılın Kareleri' Oylaması
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Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu ve diğer yetkililer, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Katılımcılar, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek 2024'e damga vuran olayları ve yaşamı temsil eden kareleri seçtiler.

Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, Kırklareli KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Neşetoğlu, Özkaya ve Yücegök AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını seçen Neşetoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Haber" kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" karesine oy verdi. "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğrafını oylayan Neşetoğlu, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" adlı karesinden yana kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya

Özkaya ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafını oyladı. "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" fotoğraflarını seçen Özkaya, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını tercih etti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök

Yücegök ise, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruku yıldız ve volkan" fotoğrafını oyladı. "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçen Yücegök, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış" adlı fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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