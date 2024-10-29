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Kırklareli Barajı'nda Su Seviyesi Düşüşte

Kırklareli Barajı'nda Su Seviyesi Düşüşte
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Kuraklık nedeniyle Kırklareli Barajı'nın su seviyesi yüzde 30'a geriledi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yetersiz yağışlar barajı etkiledi.

Kırklareli Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yeterince yağış olmaması nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığı belirtildi.

Kentin içme suyunun da sağlandığı barajın doluluk oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.

Depolama hacmi 113 milyon 312 bin metreküp olan barajda 33 milyon 444 bin metreküp su bulunuyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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