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Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar Ön Plana Çıkarılacak

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 19-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar'ın ön plana çıkarılacağını açıkladı. Şenliklerin toplumun beraberliği açısından önemli olduğunu belirten Bulut, bağcılığın kent tarihi için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, makamında düzenlediği basın toplantısında şenliklerin 19-22 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini söyledi.

Şenliklerin toplumun beraberliği açısından önemli olduğunu ifade eden Bulut, kent tarihi açısından bağcılığın önemli olduğunu vurguladı.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kırklareli bağlarına yer verdiğini anlatan Bulut, "Kırklareli Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ise bu yılki etkinliklerde kültür, sanat, edebiyat, tarih ve sanatın iç içe olacağını kaydetti.

Bu yıl şenliklerin 4 gün süreceğini dile getiren Ertaş, şenliğe 40 köy ile 13 beldede üreticilerin katılacağını ifade etti.

Şenliğin temasının "Kanlıgeçit" olduğunu vurgulayan Ertaş, "Üzerinde bulunduğumuz toprakları tanımamız, arkeologların ve bilim insanlarının yaptığı çalışmaları halka ulaştırmak birinci hedefimiz. Bu yılki şenliğimizde bu topraklarda yaşamış Trakları işleyeceğiz. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Trak kostümleriyle defilesi düzenleyecek. Traklara ait seramik ve sanat eserlerin sergileri düzenlenecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Derya Bulut Kültür Güncel Eylül

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