Kırklareli Babaeski'de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan ile otomobil çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.S.Ç. idaresindeki 22 UN 007 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki ST AVV 250 plakalı panelvan, Kazım Dirik Viyadüğü mevkisinde çapıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel