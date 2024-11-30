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Kırklareli Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Bulgaristan'da Kardeş Okul Ziyareti Gerçekleştirdi

Kırklareli Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Bulgaristan'da Kardeş Okul Ziyareti Gerçekleştirdi
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Kırklareli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Uluslararası Kardeş Okul Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz şehrindeki St. Ohridski Basic okulunu ziyaret etti. Öğrenciler, burada halk oyunları gösterileri sundu ve diğer öğrencilerle sohbet etti.

Kırklareli Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Uluslararası Kardeş Okul Projesi" kapsamında Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

Okul Müdürü Hidayet As gözetiminde 25 öğrenci Burgaz şehrindeki St. Ohridski Basic okulunu ziyaret etti.

Kırklarelili öğrenciler burada halk oyunları gösterilerini sundu.

Ardından okulu gezen ekip çevirmen aracılığıyla diğer öğrencilerle sohbet etti.

Okul müdürü As, Uluslararası Kardeş Okul Projesini önemsediklerini belirtti.

Öğrencilerin uluslararası deneyimlerinin artmasına destek olduklarını ifade eden As, iki ülke arasındaki dostluğun da artması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

As ve öğrenciler ardından kentte ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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