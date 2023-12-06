Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sendika Temsilcilerini Kabul Etti

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sendika Temsilcilerini Kabul Etti

6 Aralık 2023 13:45 Son Güncelleme: 13:47 Abone Ol

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, sendika temsilcilerini makamında kabul etti. Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı, ziyarette Özbaş'a yeni görevinde başarı diledi. Sendika çalışmaları hakkında Özbaş'a bilgi veren Arı, kentte tüm kurumlar ile iş birliğinde olduklarını belirtti. Özbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KLÜ'de patent eğitimi verilecek. Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) patent süreçleri eğitimi verilecek. KLÜ'den yapılan açıklamada, Teknokenti ve Teknoloji Transfer Ofisince Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilecek eğitime, akademisyen ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek. Açıklamada, 8 Aralık Cuma düzenlenecek eğitimde patent tescil süreçlerine ilişkin izlenmesi gereken prosedür ve tescille ilgili temel bilgiler verileceği kaydedildi.