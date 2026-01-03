Haberler

Kırklareli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'de Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Afet Müdahale Planı'nın hazırlanması ve kurumlar arası iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Afet Müdahale Planı'nın hazırlanması, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Salih Erden, toplantıda İl Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Vali Turan, afet ve acil durumlara hazırlıkta kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
