Kırklareli Adliyesinde Koruyucu Aile Eğitimi Verildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, adliye personeline koruyucu aile eğitimi verildi.

Adliyede düzenlenen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerince korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun tanımı, koruma altına alınan çocukların hangi hizmet modellerinden yararlandırılabileceği, hangi çocukların koruyucu aile hizmetinden yararlandırılabileceği, koruyucu aile olmak için ailelerin hangi koşulları taşıması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte koruyucu aile sayısının 31 olduğunu söyledi.

Bu sayının yükselmesi için çalıştıklarını ifade eden Özbaş, koruyucu ailelere teşekkür etti.