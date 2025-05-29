Kırklareli Açıklarında Kaçak Kalkan Balığı Avına Geçit Yok

Kırklareli Açıklarında Kaçak Kalkan Balığı Avına Geçit Yok
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Kırklareli açıklarında yapılan denetimlerde, 44 bin metre kaçak ağ toplandı ve 380 canlı kalkan balığı denize bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kalkan balığının üreme döneminde denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

KIRKLARELİ açıklarında kaçak kalkan balığı avı için bırakılan 44 bin metre ağ toplandı. Ağlara takılan 380 canlı kalkan balığı denize bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz'de kaçak kalkan balığı avlanmasını önlemek için çalışma yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İstanbul ve Aydın'dan gelen ekiple birlikte bakanlığın envanterinde bulunan 'Koruma ve Kontrol 3' teknesiyle Kırklareli açıklarında denetimde bulunuldu. Denetimlerde, 440 parça halinde yaklaşık 44 bin metre ağ toplandı. İmha edilen ağlara takılan yaklaşık 380 kalkan balığı canlı olarak denize bırakıldı. Yetkililer, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığının üreme dönemi olduğunu belirterek, bu süre içinde denetimlerin süreceğini söyledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 hafta denizde ağ toplama işlemi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu faaliyet sırasında toplam 440 parça, yaklaşık 44 kilometre ağ denizden çıkartıldı. Yaklaşık 380 kalkan balığı canlı olarak denize bırakıldı. Doğayı, denizlerimizi korumak için mücadelemiz devam edecektir. Bütün balıkçılarımızın bilinçli şekilde balıkçılık faaliyetlerini icra etmesi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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