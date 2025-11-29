Haberler

Kırklar Mescidi Yangınında İnceleme ve Yeniden İnşa Müjdesi

Kırklar Mescidi Yangınında İnceleme ve Yeniden İnşa Müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yangın sonucu zarar gören Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulunarak, mescidin en kısa zamanda yeniden inşa edileceğini söyledi. Vali Yıldırım, mescidin eski kimliğine kavuşması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan ve bir süre önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, beraberinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İl Müftüsü İsmail Çiçek ile 25 Kasım'da çıkan yangında hasar gören Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi alan Vali Yıldırım, mescidin durumu ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mescidin en kısa zamanda yeniden inşa edileceğini belirten Yıldırım, yapının eski kimliğine kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

"Mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Kırklar Mescidi'nin büyük bir manevi değere sahip olduğunu belirten Genç, "Ay-yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız. Katkı sunan herkese, sayın valimize ve tüm destekçilere şükranlarımı sunuyor geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar

17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip maça çıkmıyorlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.