Kırklar Mescidi'nde Yangın: Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'ndaki Kırklar Mescidi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öne sürüldü ve mescidin yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerindeki Kırklar Mescidi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soğanlı Dağları'nda yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescitte dün gece meydana gelen yangının tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öne sürüldü.

Yapılan incelemenin ardından yangınla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yangında büyük oranda hasar oluşan mescidin yeniden inşa edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
