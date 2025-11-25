Kırklar Mescidi'nde Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerindeki Kırklar Mescidi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitteki yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin soğutma çalışması ile kontrol altına aldığı yangında mescitte büyük oranda hasar oluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çaykara Şekersu Yaylası'nda, 3 bin 200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi'nde meydana gelen yangın haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Rabb'im, beterinden korusun inşallah." ifadelerini kullandı.