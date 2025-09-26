Haberler

Kırkkepenekli Göleti Kuruma Noktasına Geldi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti, yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma aşamasına geldi. Su seviyesindeki azalma tarımsal sulama alanlarını etkilerken, göletteki balıkların yaşam mücadelesi verdiği gözlemlendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Kentte yaşanan kuraklık ve yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Kırkkepenekli Göleti de kentteki birçok gölet gibi kuruma noktasına geldi.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşurken, suyun azaldığı bölgede balıkların yaşam mücadelesi verdiği görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 ay önce balıkların oksijensiz kalarak ölmesinin ardından göletten numune alarak inceleme yapmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
