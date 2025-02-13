Kırkağaç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, aramalar sonucunda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi. Şüphelilerden F.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel