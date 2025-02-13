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Kırkağaç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, aramalar sonucunda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi. Şüphelilerden F.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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