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Kırkağaç'ta Trafik Kazası: 2 Ölü
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu otomobilin sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti. Kazada tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FD 1236 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu Gizem Ö. (24) hayatını kaybetti.

Tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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