Kırkağaç'ın Prestij Caddesinde Yaya Güvenliği Çalışması

KIRKAĞAÇ, MANİSA (Bültenler) - İl genelinde vatandaşların yaşamlarını sürdürmekten mutlu olacağı ortamları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde hayata geçirdiği prestij proje kapsamında yaya korkuluğu ve aydınlatma montajı işlemlerini de bitirdi. Çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Kırkağaç ilçemizde Atatürk Caddesini prestij proje kapsamında yenilemiştik. Caddenin 350 metrelik bir bölümünde kaldırımlardaki kot farkından dolayı yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla korkuluk imalatlarını tamamladık. Korkulukların üzerinde aydınlatma montajlarını da gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız caddeyi güvenli bir şekilde kullanabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

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