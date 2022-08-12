Kirişci: "Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. (1) " Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz" "Geldiğim günden beri stratejik ürün kavramını sıklıkla kullanıyorum" "Un, yağ, şeker dedim bitkisel üretim tarafında, hayvansal ürün tarafında da et, süt, yumurta dedim" Güncel AA / Serkan Avci Bekir Pakdemirli Togo Cumhuriyeti Vahit Kirişci Türkiye Güncel Haberler

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