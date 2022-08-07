Kirişci: "Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı" - Haberler

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Kirişci: "Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi. (1)

"Almış olduğumuz tedbirler sayesinde, hamdolsun ülke olarak marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı. Provakatif amaçlı, maksadı farklı olan birtakım girişimler oldu. Ama onlara ilişkin de anında almış olduğumuz aksiyonlarla bunlar da geri çevrildi. Tabir caizse püskürtülmüş oldu.

AA / Basir Gülüm - Güncel

Bekir Pakdemirli Togo Cumhuriyeti Vahit Kirişci Güncel Haberler

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