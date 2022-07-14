Kirişci: "1466 personel ve 130 gönüllü kardeşimiz yangın söndürme çalışmalarına katılmış durumda"
AA - Oktay Özden - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da yangın bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da yangın bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA / Oktay Özden - Güncel