Kirişci: "1466 personel ve 130 gönüllü kardeşimiz yangın söndürme çalışmalarına katılmış durumda" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da yangın bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da yangın bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. AA / Oktay Özden - Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Güncel Haberler

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