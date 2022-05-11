Kırım Tatarları Rusya'yı Kınadı Miting Yasaklandı
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları, Kırım'ın Rusya işgali altında kalmaması gerektiğini söyleyerek Ukrayna'ya bağlı özerk cumhuriyet talebini açıkladı.
Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları, Kırım'ın Rusya işgali altında kalmaması gerektiğini söyleyerek Ukrayna'ya bağlı özerk cumhuriyet talebini açıkladı. Açıklamanın ardından Eskişehir Valiliği 18 Mayıs'ta yapılacak kitlesel mitingi yasakladı
DailyMotion.com / Güncel