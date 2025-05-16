Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. Yılı Anma Programı ve Gençlik Kurultayı Düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Ankara'da "1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. Yıl Anma Programı" ve "10. Kırım Tatar Gençlik Kurultayı" düzenlendi.

"Uluslararası Kırım Tatar Gençlik Teşkilatlanması" temasıyla Ankara'daki YTB binasında yapılan programa, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik Kolu Başkanı Samet Cengiz, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyesi Prof. Dr. Gayana Yüksel, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Denis Zolotarov, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Namık Kemal Bayar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı, Ukrayna Milli Marşı, Kırım Tatarları Milli Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, sürgünde hayatını kaybedenler için dua okunmasıyla devam etti.

YTB Başkan Yardımcısı Kazancı, burada yaptığı konuşmada, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. Yıl Anma Programı'nın ve 10. Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'nın geçmişle geleceği bir arada değerlendirme fırsatı sunduğunu belirtti.

YTB olarak bu toplumsal hafızayı canlı tutmaya ve yaşanılan olaylardan çıkarılan dersleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarına işaret eden Kazancı, "250 yıldır süregelen acılar, hem Ukrayna'da hem dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Tatarların yüreğinde aynı şekilde hissediliyor ve bu acılar her zaman yad ediliyor." dedi.

Kazancı, Rusya'nın yasa dışı ilhakını Türkiye'nin tanımadığına ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bölgede barışın tesis edilmesi için her zaman gayret ettiğini vurguladı.

"Kırım Tatarları olarak sizler bu mirasın mirasçılarısınız"

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şahin, 10'uncusu düzenlenen Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'nın amacının gençleri bir araya getirmek ve irtibatlarını korumak olduğunu söyledi.

Şahin, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının birbirleriyle diyalog içinde olması ve beraber çalışabilme imkanı geliştirebilmesi için hayata geçirilen Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'nın önemine değindi.

Kırım Tatarlarının 1944'te başka coğrafyalara sürüldüğüne dikkati çeken Şahin, "Halkımız yok olmadı ve tekrar vatana dönüş mücadelesi başladı." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden gelen gençlere seslenen Şahin, "Bütün dünyada Kırım Tatarları olarak sizler bu mirasın mirasçılarısınız." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'ye bu kurultaya desteğinden ötürü teşekkür etti.

"Sürgünle başlayan hikaye özgürlükle sonuçlanacak"

Kırım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik Kolu Başkanı Cengiz, "Halkımızın geçmişi ve bugünü ne yazık ki acılarla, baskılarla, muhaceretle, sürgünlerle ve soykırımlarla bezenmiştir." dedi.

Kurultayın uluslararası alanda temsil niteliğine sahip olacak şekilde kurumsal bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini vurgulayan Cengiz, sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cengiz, "Sürgünle başlayan hikayemiz inanıyorum ki Kırım Tatarlarının yüzünü güldüren özgürlükle taçlandırılacaktır." ifadesini kullandı.

"Kırım hepimizin vatanıdır"

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Prof. Dr. Yüksel, gençlere seslendiği konuşmasında kurultayın önemine değindi.

Bu yıl düzenlenen kurultayın "derin bir tarihin sorumluluğunu taşıdığının" altını çizen Yüksel, 18 Mayıs 1944'te yaşananların tarihte büyük bir trajedi ve ortak derin bir yara olarak yer aldığına dikkati çekti.

Yüksel, binlerce kadın, çocuk, yaşlı ve gencin bir gecede evlerinden edildiğine işaret ederek, bu acıyı hala taşıdıklarını, bugün ise o kayıpları unutmadıkları için daha güçlü olduklarını vurguladı.

Programa farklı ülkelerden katılan yaklaşık 85 Kırım Tatarı gence seslenen Yüksel, "Sizler bu halkın umudunuz, bugünüsünüz, temelisiniz" ifadelerini kullanarak, "Kırım hepimizin vatanıdır." şeklinde konuştu.

Yüksel ayrıca, "Bir gün Ukrayna'da savaş biterse Kırım'a döneceğiz, halk için çalışacağız." dedi.

"Moskova'nın bu suçunu asla unutmayacağız"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Zolotarov, "Stalin rejimi tarafından suça kurban gidenleri" saygı ile andıklarını belirtti.

Kırım Tatar sürgününün "insanlık tarihinin en acı olaylarından biri" olduğunu söyleyen Zolotarov, "Moskova'nın bu suçunu asla unutmayacağız, Kırım Tatar halkının yeniden dirilişi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Zolotarov, Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmesine değinen Zolotarov, bu süreçte hakları için mücadele eden Kırım Tatarlarının hukuksuz muamelelere maruz kaldığına dikkati çekti.