Kırım Köprüsü'nde Patlama: 2 Ölü, 1 Yaralı

Rusya topraklarını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi. Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Kırım Valisi Sergey Aksenov trafiğin durdurulduğunu ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Rusya topraklarını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi. Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığını söyledi. Gladkov, hastanede tedavi altına alınan çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Rusya'ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti. Aksenov, güvenlik gerekçesiyle halka alternatif kara yollarını kullanmaları çağrısında bulundu. - KIRIM